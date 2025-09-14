Магнитная буря 14 сентября: метеозависимых людей предупредили об опасности

Магнитная буря. / © ТСН.ua

Реклама

В воскресенье 13 сентября Украину накроет мощная магнитная буря. Активность Солнца повысилась и достигнет красного уровня – К-индексом 5.3.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent и Британская геологическая служба.

Отмечается, что поступит высокоскоростной поток от крупной, повторяющейся трансэкваториальной корональной дыры. Из-за ее размера и на основе предыдущих вращений ожидается усиление геомагнитной активности. Она достигнет STORM G1.

Реклама

Магнитная буря 13 сентября. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей. Особенно подвержены – метеозависимые, пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями.

Во время магнитных бурь в организме могут происходить изменения в кровообращении, нарушается работа вегетативной нервной системы. Именно поэтому могут возникать головные боли, снижается настроение, появляется чувство общей слабости. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может повышаться риск аритмии и скачки артериального давления.

Напомним, мы писали о том, с какими симптомами нужно обращаться к психологу, с которыми к психиатру, а когда к психотерапевту.