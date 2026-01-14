Магнитная буря 14 января: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 14 января, активность Солнца ослабит слабой магнитной бури . Она соответствует К-индексу 3,7 (зеленый уровень).

Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра остается повышенной из-за воздействия высокоскоростного потока, возникающего из корональной дыры. Ожидаются отдельные периоды усиленной геомагнитной активности с постепенным понижением интенсивности в течение следующих нескольких дней.

Магнитная буря 14 января. Фото: meteoagent.

Заметим, что магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

