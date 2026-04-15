Магнитная буря 15 апреля: что известно
Активность Солнца не сильна, хоть и повысилась до средней мощности.
В среду, 15 апреля, активность Солнца несколько повысится. Ожидается магнитная буря с К-индексом 4 (желтый уровень).
Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и Британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра находится на фоновом уровне. Впрочем, влияние трансэкваториальной корональной дыры (CH42) станет геоэффективным уже в последующие дни. Это увеличит скорость солнечного ветра и увеличит вероятность геомагнитной активности.
Специалисты отмечают, что на магнитные бури реагируют около 75% населения мира. Во время солнечных возмущений человек может испытывать головные боли и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание, повышение или снижение давления и т.д.