Магнитная буря 15 августа: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © pixabay.com

В пятницу, 15 августа, активность Солнца снова будет находиться на низком уровне. Магнитная буря будет жёлтого уровня с К-индексом 3.7.

Об этом сообщается на ресурсе meteoagent .

Существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на умеренном уровне.

Магнитная буря 15 августа. Фото: meteoagent.

Заметим, что магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Метеозависимые люди будут испытывать легкое ухудшение самочувствия. В частности, головная боль, головокружение, тошнота или усталость. Также в зоне риска имеют хронические заболевания.

