Магнитная буря 15 февраля: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

В воскресенье, 15 февраля, солнечная активность будет находиться на среднем уровне. Ожидается магнитная буря желтого уровня — К-индекса 4,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Геомагнитные условия будут оставаться достаточно спокойными. Впрочем, высокоскоростной поток корональной дыры может стать геоэффективным, что приведет к активным периодам с небольшой вероятностью достижения уровней STORM G1.

Реклама

Магнитная буря 15 февраля. Фото: Meteoagent.

Специалисты отмечают: чтобы уменьшить влияние магнитной бури — стоит нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.