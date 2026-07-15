Магнитная буря 15 июля: что известно

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

В четверг, 15 июля, ожидается слабая солнечная активность. Магнитная буря будет зеленого уровня — К-индекс 3,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

В течение ночи наблюдалось незначительное усиление солнечного ветра из-за слабого прихода выброса корональной массы. Впрочем, ожидается, что геомагнитные условия будут в общем-то спокойными.

Реклама

По данным ученых, дальнейшие прибытия корональных масс возможны в течение второго прогнозируемого периода, что может привести к некоторым активным периодам.

Магнитная буря 15 июля. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей как за несколько дней до начала, так и за несколько дней после окончания.

Новости партнеров