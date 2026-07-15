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ТСН в социальных сетях

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Магнитная буря 15 июля: что известно

По предварительным данным, геомагнитные условия будут в общем-то спокойными.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В четверг, 15 июля, ожидается слабая солнечная активность. Магнитная буря будет зеленого уровня — К-индекс 3,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

В течение ночи наблюдалось незначительное усиление солнечного ветра из-за слабого прихода выброса корональной массы. Впрочем, ожидается, что геомагнитные условия будут в общем-то спокойными.

По данным ученых, дальнейшие прибытия корональных масс возможны в течение второго прогнозируемого периода, что может привести к некоторым активным периодам.

Магнитная буря 15 июля. Фото: Мeteoagent

Магнитная буря 15 июля. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей как за несколько дней до начала, так и за несколько дней после окончания.

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Дата публикации
Количество просмотров
8
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