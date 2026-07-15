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Магнитная буря 15 июля: что известно
По предварительным данным, геомагнитные условия будут в общем-то спокойными.
В четверг, 15 июля, ожидается слабая солнечная активность. Магнитная буря будет зеленого уровня — К-индекс 3,7.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
В течение ночи наблюдалось незначительное усиление солнечного ветра из-за слабого прихода выброса корональной массы. Впрочем, ожидается, что геомагнитные условия будут в общем-то спокойными.
По данным ученых, дальнейшие прибытия корональных масс возможны в течение второго прогнозируемого периода, что может привести к некоторым активным периодам.
Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей как за несколько дней до начала, так и за несколько дней после окончания.