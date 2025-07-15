Магнитная буря 15 июля: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

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Сегодня, 15 июля, солнечная активность будет умеренной. Магнитная буря желтого уровня - это К-индекс 4.4.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.

За последние 24 часа активность Солнца была на низком уровне. За последние сутки произошло 16 вспышек класса C. Они практически не влияют на Землю, отмечают ученые.

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Магнитная буря 15 июля. Фото: Meteoagent.

Прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа.

Заметим, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей как за несколько дней до начала, так и через несколько дней после окончания геошторма. К слову, вчера активность Солнца была мощнее. В частности, ухудшается состояние метеозависимых, беременных, а также имеющих хронические заболевания.

Напомним, мы писали о том, как сохранить здоровье во время войны. Ведь в условиях постоянных ночных воздушных тревог и пребывания в укрытиях украинцы сталкиваются с хроническим недосыпом и истощением, что затрудняет возвращение в ежедневные дела и рутину без необходимых ресурсов для восстановления.