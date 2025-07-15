ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
3314
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 15 июля: какая ее мощность

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 15 июля, солнечная активность будет умеренной. Магнитная буря желтого уровня - это К-индекс 4.4.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.

За последние 24 часа активность Солнца была на низком уровне. За последние сутки произошло 16 вспышек класса C. Они практически не влияют на Землю, отмечают ученые.

Магнитная буря 15 июля. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 15 июля. Фото: Meteoagent.

Прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа.

Заметим, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей как за несколько дней до начала, так и через несколько дней после окончания геошторма. К слову, вчера активность Солнца была мощнее. В частности, ухудшается состояние метеозависимых, беременных, а также имеющих хронические заболевания.

Напомним, мы писали о том, как сохранить здоровье во время войны. Ведь в условиях постоянных ночных воздушных тревог и пребывания в укрытиях украинцы сталкиваются с хроническим недосыпом и истощением, что затрудняет возвращение в ежедневные дела и рутину без необходимых ресурсов для восстановления.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
3314
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie