Магнитная буря 15 марта: какая ее мощность

Магнитная буря / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 15 марта, магнитная буря снизится. Ожидается солнечная активность с К-индексом 4 – это соответствует средним магнитным бурям.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Хотя с утра 13 марта геомагнитная активность достигла шторма G1. Впрочем, накануне и сегодня активность Солнца постепенно снизилась и опустится до желтого уровня.

Реклама

Магнитная буря 15 марта. Фото: Метеоаген.

Заметим, что даже незначительные геомагнитные колебания могут ощущаться с повышенной чувствительностью к изменениям погоды или метеозависимыми. Именно поэтому следует позаботиться о регулярном и достаточном сне, избегать переутомления, поддерживать водный баланс и употреблять сбалансированную пищу.