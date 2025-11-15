Магнитная буря 15 ноября: какой будет ее мощность

Магнитная буря. / © pixabay.com

В субботу, 15 ноября, ожидается ослабление геомагнитной активности. Магнитная буря опустится в К-индекс 3 (зеленый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра понижается, так как воздействие коронального излучения массы миниатюризируется, хотя она остается завышенной.

Магнитная буря 15 ноября. Фото: Meteoagent.

Следует помнить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи обновляют данные каждые три часа.

Магнитные бури – это сильные и длительные возмущения геомагнитного поля Земли, вызываемые выбросами намагниченных частиц вследствие вспышек на Солнце.

Людям из групп риска при повышенной геомагнитной турбулентности рекомендуется сократить физические нагрузки, полноценно спать и контролировать АД.

