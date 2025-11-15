ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1882
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 15 ноября: какой будет ее мощность

Зеленый уровень соответствует магнитным бурям умеренной активности.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © pixabay.com

В субботу, 15 ноября, ожидается ослабление геомагнитной активности. Магнитная буря опустится в К-индекс 3 (зеленый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра понижается, так как воздействие коронального излучения массы миниатюризируется, хотя она остается завышенной.

Магнитная буря 15 ноября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 15 ноября. Фото: Meteoagent.

Следует помнить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи обновляют данные каждые три часа.

Магнитные бури – это сильные и длительные возмущения геомагнитного поля Земли, вызываемые выбросами намагниченных частиц вследствие вспышек на Солнце.

Людям из групп риска при повышенной геомагнитной турбулентности рекомендуется сократить физические нагрузки, полноценно спать и контролировать АД.

Напомним, мы писали о том, почему во время стресса появляется "ком" в горле и как уменьшить телесное напряжение.

Дата публикации
Количество просмотров
1882
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie