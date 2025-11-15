- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 1882
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 15 ноября: какой будет ее мощность
Зеленый уровень соответствует магнитным бурям умеренной активности.
В субботу, 15 ноября, ожидается ослабление геомагнитной активности. Магнитная буря опустится в К-индекс 3 (зеленый уровень).
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра понижается, так как воздействие коронального излучения массы миниатюризируется, хотя она остается завышенной.
Следует помнить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи обновляют данные каждые три часа.
Магнитные бури – это сильные и длительные возмущения геомагнитного поля Земли, вызываемые выбросами намагниченных частиц вследствие вспышек на Солнце.
Людям из групп риска при повышенной геомагнитной турбулентности рекомендуется сократить физические нагрузки, полноценно спать и контролировать АД.
