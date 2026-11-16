Магнитная буря 16 ноября: сколько баллов будет

Магнитная буря / © Associated Press

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В понедельник, 16 ноября, активность Солнца остается слабой. Ожидается магнитная буря с К-индексом 3.3 — это зеленый уровень.

Об этом сообщили ресурсы Meteoagent и Британской геологической службы.

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По данным ученых, магнитные бури в ближайшее время не прогнозируют. Ведь скорость солнечного ветра приблизится к обычному фоновому уровню. Пока нет известных корональных выбросов массы Солнца, направленных в сторону Земли.

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Ожидается, что следующий поток солнечного ветра с высокой скоростью, связанный с небольшой южной корональной дырой, достигнет Земли в начале этой недели.

Магнитная буря 16 ноября. ФОТО: meteoagent.

Слабая магнитная буря — это преимущественно незначительное природное явление, не представляющее угрозы для большинства людей.

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