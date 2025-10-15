- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 2562
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 15 октября: какая ее мощность
Незначительные магнитные колебания также могут влиять на самочувствие метеозависимости.
Сегодня, 15 октября, магнитная буря будет умеренной. Специалисты прогнозируют К-индекс 4 – это желтый уровень, соответствующий средним геомагнитным возмущениям.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Солнечная активность была достаточно высокой с несколькими солнечными вспышками и связанными с ними выбросами корональной массы. Сейчас она стала слабее. Высокоскоростной поток солнечного ветра от корональной дыры начинает спадать.
Заметим, что даже незначительные геомагнитные колебания могут ощущаться с повышенной чувствительностью к изменениям погоды или метеозависимыми. Именно поэтому следует позаботиться о регулярном и достаточном сне, избегать переутомления, поддерживать водный баланс и употреблять сбалансированную пищу.
Напомним, ученые открыли шокирующее влияние медитации на замедление старения.