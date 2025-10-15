Магнитная буря 15 октября: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 15 октября, магнитная буря будет умеренной. Специалисты прогнозируют К-индекс 4 – это желтый уровень, соответствующий средним геомагнитным возмущениям.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Солнечная активность была достаточно высокой с несколькими солнечными вспышками и связанными с ними выбросами корональной массы. Сейчас она стала слабее. Высокоскоростной поток солнечного ветра от корональной дыры начинает спадать.

Реклама

Магнитная буря 15 октября. Фото: Meteoagent.

Заметим, что даже незначительные геомагнитные колебания могут ощущаться с повышенной чувствительностью к изменениям погоды или метеозависимыми. Именно поэтому следует позаботиться о регулярном и достаточном сне, избегать переутомления, поддерживать водный баланс и употреблять сбалансированную пищу.

Напомним, ученые открыли шокирующее влияние медитации на замедление старения.