- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 581
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 15 сентября: какая ее мощность
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, важно соблюдать здоровый образ жизни.
В понедельник, 15 сентября, магнитная буря поднимется до красного уровня. Речь сильный геошторм – К-индекс 5.3.
Об этом сообщает Мeteoagent и Британская геологическая служба.
Ожидается, что в последние сутки поступит высокоскоростной поток от большой, повторяющейся трансекваториальной корональной дыры. Поэтому произошло усиление геомагнитной активности, которое может занять несколько дней.
Повышенная солнечная активность может негативно отражаться на самочувствии людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные и люди пожилого возраста. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.
Напомним, медики назвали пять неочевидных признаков деменции, которые следует знать каждому.