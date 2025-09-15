ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 15 сентября: какая ее мощность

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, важно соблюдать здоровый образ жизни.

Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В понедельник, 15 сентября, магнитная буря поднимется до красного уровня. Речь сильный геошторм – К-индекс 5.3.

Об этом сообщает Мeteoagent и Британская геологическая служба.

Ожидается, что в последние сутки поступит высокоскоростной поток от большой, повторяющейся трансекваториальной корональной дыры. Поэтому произошло усиление геомагнитной активности, которое может занять несколько дней.

Магнитная буря 15 сентября. Фото: Мeteoagent

Магнитная буря 15 сентября. Фото: Мeteoagent

Повышенная солнечная активность может негативно отражаться на самочувствии людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные и люди пожилого возраста. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

