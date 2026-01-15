ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 15 января: чего ожидать от солнечной активности

Серьезных буровых всплесков ждать не стоит.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря / © Credits

В четверг, 15 января, активность Солнца будет слабой. Ожидается магнитная буря , соответствующая К-индексу 3 (зеленый уровень).

Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра пока немного повышена. Есть возможность изолированных активных интервалов. Впрочем, постепенно скорость солнечного ветра медленно возвращается к фоновому уровню.

Это означает, что индекс магнитной бури не достигнет пикового уровня, но определенное влияние на состояние магнитного поля все же будет.

Магнитная буря хоть закончилась, но может повлиять на здоровье метеозависимых и стариков. Чтобы свести к минимуму негативное влияние, соблюдайте правила здорового образа жизни.

