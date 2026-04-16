Магнитная буря 16 апреля: какая ее мощность

Магнитная буря / © Associated Press

В четверг, 16 апреля геомагнитная обстановка остается спокойной. Магнитная буря будет слабой и будет равна К-индексу 2,7 (зеленый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра достигла фонового уровня. Ожидается, что геомагнитная активность будет низкой в ближайшее время.

Впрочем, влияние корональной дыры (CH42) может стать геоэффективным уже через несколько дней, увеличивая скорость солнечного ветра. Геомагнитная активность достигнет уровня STORM G1.

Магнитная буря 16 апреля. Фото: Meteoagent.

Во время магнитных бурь в организме могут происходить изменения в кровообращении, нарушается работа вегетативной нервной системы. Именно поэтому могут возникать головные боли, снижается настроение, появляется чувство общей слабости. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может повышаться риск аритмии и скачки артериального давления.