Магнитная буря 16 марта — метеочувствительным приготовиться

Базовый сценарий в день – слабая или умеренная геомагнитная активность.

Анастасия Павленко
В понедельник, 16 марта, специалисты прогнозируют умеренную солнечную активность

В понедельник, 16 марта, специалисты прогнозируют умеренную солнечную активность

16 марта 2026 года геомагнитная ситуация ожидается относительно умеренной, без сильной магнитной бури.

По актуальному 3-дневному прогнозу NOAA SWPC, самые высокие значения Kp в этот день должны держаться преимущественно в пределах 3.67, то есть ниже официального порога бури уровня G1, который начинается с Kp=5.

Подобные явления обычно не влекут за собой значительных последствий для большинства людей. Метеочувствительные люди могут замечать изменения в самочувствии. Следует учитывать, что прогнозы солнечной активности регулярно уточняются: исследователи обновляют данные примерно каждые три часа.

Для того чтобы уберечь себя от плохого самочувствия, рекомендуется:

  • измерять давление и не пропускать назначенное лекарство

  • пить больше воды, избегать «тяжелой» пищи, кофе и алкоголя

  • полноценно спать и отдыхать, не перегружать себя

Что такое магнитная буря

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце просто начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наши самочувствие и настроение.

