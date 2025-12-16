ТСН в социальных сетях

Дата публикации
113
1 мин

Магнитная буря 16 декабря: какой будет активность Солнца

Прогнозы магнитных бурь могут изменяться.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © pixabay.com

Во вторник, 16 декабря, активность Солнца значительно снизилась. Магнитная буря опустилась до зеленого уровня – К-индекс 2,7.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и сообщила британская геологическая служба.

Параметры солнечного ветра вернулись к уровню окружающей среды, поскольку влияние высокоскоростного потока из корональной дыры уменьшается. Хотя с утра 15 декабря наблюдался выброс корональной массы, но он не имеет земного компонента, а потому не станет геоэффективным.

Магнитная буря 16 декабря. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 16 декабря. Фото: meteoagent.

Магнитная буря хоть закончилась, но может повлиять на здоровье метеозависимых и стариков. Чтобы свести к минимуму негативное влияние, соблюдайте правила здорового образа жизни.

