Магнитная буря 16 декабря: какой будет активность Солнца
Прогнозы магнитных бурь могут изменяться.
Во вторник, 16 декабря, активность Солнца значительно снизилась. Магнитная буря опустилась до зеленого уровня – К-индекс 2,7.
Об этом свидетельствуют данные meteoagent и сообщила британская геологическая служба.
Параметры солнечного ветра вернулись к уровню окружающей среды, поскольку влияние высокоскоростного потока из корональной дыры уменьшается. Хотя с утра 15 декабря наблюдался выброс корональной массы, но он не имеет земного компонента, а потому не станет геоэффективным.
Магнитная буря хоть закончилась, но может повлиять на здоровье метеозависимых и стариков. Чтобы свести к минимуму негативное влияние, соблюдайте правила здорового образа жизни.