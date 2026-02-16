- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 263
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 16 февраля: какой будет ее мощность
Пока условия спокойны, но высокоскоростной поток корональной дыры может стать геоэффективным.
В понедельник, 16 февраля, специалисты прогнозируют среднюю солнечную активность. Магнитная буря немного повысится. Ожидается К-индекс 4,7 (желтый уровень).
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Утром 13 февраля у центрального диска наблюдалась вспышка класса M. Пока данных для оценки потенциала связанного с ним выброса корональной массы недостаточно. Первоначальные изображения свидетельствуют о возможности побочного удара в ближайшие дни. Это может привести к некоторым периодам STORM G1.
Впрочем, отметим, что этот прогноз предварительный. Поэтому уже к концу суток прогноз может измениться — как усилиться, так и уменьшиться.