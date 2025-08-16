Магнитная буря 16 июля: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Credits

В субботу, 16 августа, активность Солнца будет очень низкой. Магнитная буря будет зеленого уровня с К-индексом 2.3.

В течение последних 24 часов на Солнце зафиксировано четыре вспышки класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю. Солнечная активность остается низкой с вероятностью возникновения вспышек М-класса.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на самочувствие. Впрочем, в зоне риска люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами или повышенной чувствительностью к изменениям погоды.

