ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1225
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 16 июля: какая ее мощность

В субботу геомагнитное поле будет на тихом уровне. С

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Credits

В субботу, 16 августа, активность Солнца будет очень низкой. Магнитная буря будет зеленого уровня с К-индексом 2.3.

Об этом сообщает Меteoagent .

В течение последних 24 часов на Солнце зафиксировано четыре вспышки класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю. Солнечная активность остается низкой с вероятностью возникновения вспышек М-класса.

Магнитная буря 16 августа. Фото - Метеоагент.

Магнитная буря 16 августа. Фото - Метеоагент.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на самочувствие. Впрочем, в зоне риска люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами или повышенной чувствительностью к изменениям погоды.

Как сообщалось, дефицит сна разрушает организм . Ученые рассказали о главных рисках.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie