Магнитная буря 16 июня: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря.

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Во вторник, 16 июня, магнитная буря будет слабой. Она держится на зеленом уровне и отвечает К-индексу 3.7.

Об этом стало известно из информации meteoagent и данных Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра снижалась за последние несколько дней. Впрочем, она может снова повыситься из-за высокоскоростного потока от небольшой, центрально расположенной корональной дыры.

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Ожидается, что это не приведет к значительному увеличению геомагнитной активности, но может повлечь за собой несколько активных периодов.

Магнитная буря 16 июня. Фото: meteoagent.

Заметим, что возмущения геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью обычно длятся от нескольких часов до нескольких дней. Воздействие магнитных бурь могут ощущать на себе метеозависимые, люди с гипертонией и хроническими заболеваниями, беременные и т.д.

Медики отмечают, что если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно уменьшить.

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