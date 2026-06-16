- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 435
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 16 июня: чего ожидать от солнечной активности
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.
Во вторник, 16 июня, магнитная буря будет слабой. Она держится на зеленом уровне и отвечает К-индексу 3.7.
Об этом стало известно из информации meteoagent и данных Британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра снижалась за последние несколько дней. Впрочем, она может снова повыситься из-за высокоскоростного потока от небольшой, центрально расположенной корональной дыры.
Ожидается, что это не приведет к значительному увеличению геомагнитной активности, но может повлечь за собой несколько активных периодов.
Заметим, что возмущения геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью обычно длятся от нескольких часов до нескольких дней. Воздействие магнитных бурь могут ощущать на себе метеозависимые, люди с гипертонией и хроническими заболеваниями, беременные и т.д.
Медики отмечают, что если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно уменьшить.