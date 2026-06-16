ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
435
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 16 июня: чего ожидать от солнечной активности

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Магнитная буря.

Магнитная буря.

Во вторник, 16 июня, магнитная буря будет слабой. Она держится на зеленом уровне и отвечает К-индексу 3.7.

Об этом стало известно из информации meteoagent и данных Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра снижалась за последние несколько дней. Впрочем, она может снова повыситься из-за высокоскоростного потока от небольшой, центрально расположенной корональной дыры.

Ожидается, что это не приведет к значительному увеличению геомагнитной активности, но может повлечь за собой несколько активных периодов.

Магнитная буря 16 июня. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 16 июня. Фото: meteoagent.

Заметим, что возмущения геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью обычно длятся от нескольких часов до нескольких дней. Воздействие магнитных бурь могут ощущать на себе метеозависимые, люди с гипертонией и хроническими заболеваниями, беременные и т.д.

Медики отмечают, что если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно уменьшить.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
435
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie