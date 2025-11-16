Магнитная буря 16 ноября: что известно

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

В воскресенье, 15 ноября, магнитная буря снова усилится. Ее мощность поднимется до красного уровня – К-индексу 5.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра снижается, поскольку воздействие коронального излучения массы (CME) уменьшается, хотя оно остается повышенным. Все еще существует вероятность усиления геомагнитной активности, если Bz на время вернется на юг, что может привести к незначительным штормовым условиям.

Реклама

Следует отметить, что все прогнозы ученых – предварительные. Дело в том, что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.