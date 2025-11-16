ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 16 ноября: что известно

Сегодня активность бури будет меньше, чем в пиковые дни, но все равно возмущение достаточно мощное.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В воскресенье, 15 ноября, магнитная буря снова усилится. Ее мощность поднимется до красного уровня – К-индексу 5.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра снижается, поскольку воздействие коронального излучения массы (CME) уменьшается, хотя оно остается повышенным. Все еще существует вероятность усиления геомагнитной активности, если Bz на время вернется на юг, что может привести к незначительным штормовым условиям.

Следует отметить, что все прогнозы ученых – предварительные. Дело в том, что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

