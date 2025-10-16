- Дата публикации
Магнитная буря 16 октября: метеозависимых людей предупредили об опасности
Красный уровень соответствует сильным магнитным бурям и способен влиять на здоровье человека.
Сегодня, 16 октября, магнитная буря будет очень мощной. Специалисты прогнозируют К-индекс 5.7. Он – отвечает сильным геомагнитным возмущениям.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Солнечная активность продолжается на умеренном уровне. За последние 24 часа было зафиксировано 4 солнечных вспышки класса M.
Во время мощных геомагнитных возмущений может возникать головная боль, происходит скачки артериального давления, повышаться риск аритмии, исчезает настроение, а появляется чувство общей слабости.
Медики советуют соблюдать режим дня и питания, совершать прогулки на свежем воздухе, избегать стрессовых ситуаций и т.д.