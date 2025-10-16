ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
225
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 16 октября: метеозависимых людей предупредили об опасности

Красный уровень соответствует сильным магнитным бурям и способен влиять на здоровье человека.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 16 октября, магнитная буря будет очень мощной. Специалисты прогнозируют К-индекс 5.7. Он – отвечает сильным геомагнитным возмущениям.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Солнечная активность продолжается на умеренном уровне. За последние 24 часа было зафиксировано 4 солнечных вспышки класса M.

Магнитная буря 16 октября.

Магнитная буря 16 октября.

Во время мощных геомагнитных возмущений может возникать головная боль, происходит скачки артериального давления, повышаться риск аритмии, исчезает настроение, а появляется чувство общей слабости.

Медики советуют соблюдать режим дня и питания, совершать прогулки на свежем воздухе, избегать стрессовых ситуаций и т.д.

Дата публикации
Количество просмотров
225
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie