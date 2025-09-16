Магнитная буря 16 сентября: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Associated Press

Вторник, 16 сентября, будет характеризоваться мощной активностью Солнца. Магнитная буря будет красного уровня – К-индекс 5.3.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

В течение 13-14 сентября поступил высокоскоростной поток от крупной трансэкваториальной корональной дыры. Из-за ее размера и на основе предыдущих вращений ожидается усиление геомагнитной активности, достигшей незначительных штормовых уровней 16 сентября.

Магнитная буря 16 сентября. Фото: ресурс Мeteoagent

Возмущение геомагнитного поля длится два дня, а это может повлиять на самочувствие не только метеочувствительных людей. Она становится ощутимой даже для людей, обычно не реагирующих на погодные колебания. В частности, они могут иметь головную боль, повышение АД, общую слабость, нарушение сна. Также возникает склонность к пессимизму, тревожность, раздражительность.

