Магнитная буря 16 января: какая ее мощность
Сегодня активность на Солнце низкая, а магнитное поле Земли стабильное.
В пятницу, 16 января, активность Солнца будет слабой. Ожидается магнитная буря зеленого уровня с К-индексом 3,7.
Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра пока повышена. Впрочем, переносимое солнечным ветром магнитное поле демонстрирует лишь слабую северо-южную составляющую. Это приводит к спокойной геомагнитной среде. Любое увеличение южной составляющей этого поля может привести к росту активности.
Заметим, что магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней — как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.