ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1807
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 16 января: какая ее мощность

Сегодня активность на Солнце низкая, а магнитное поле Земли стабильное.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В пятницу, 16 января, активность Солнца будет слабой. Ожидается магнитная буря зеленого уровня с К-индексом 3,7.

Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра пока повышена. Впрочем, переносимое солнечным ветром магнитное поле демонстрирует лишь слабую северо-южную составляющую. Это приводит к спокойной геомагнитной среде. Любое увеличение южной составляющей этого поля может привести к росту активности.

Магнитная буря 16 января.

Магнитная буря 16 января.

Заметим, что магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней — как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

Дата публикации
Количество просмотров
1807
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie