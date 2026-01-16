Магнитная буря 16 января: какая ее мощность

Магнитная буря / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 16 января, активность Солнца будет слабой. Ожидается магнитная буря зеленого уровня с К-индексом 3,7.

Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра пока повышена. Впрочем, переносимое солнечным ветром магнитное поле демонстрирует лишь слабую северо-южную составляющую. Это приводит к спокойной геомагнитной среде. Любое увеличение южной составляющей этого поля может привести к росту активности.

Реклама

Магнитная буря 16 января.

Заметим, что магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней — как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.