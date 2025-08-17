ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 17 августа: какая ее мощность

Геомагнитное поле будет на тихом уровне.

Магнитная буря.

Магнитная буря. / © NASA

Сегодня, 17 августа, магнитная буря остается на зеленом уровне – К-индексом 1.7. Активность Солнца очень низкая.

Об этом сообщает Меteoagent .

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на низком уровне. Солнечная активность остается низкой с вероятностью возникновения вспышек М-класса.

Магнитная буря 17 августа. Фото: Метеоагент.

Магнитная буря 17 августа. Фото: Метеоагент.

