- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 46
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 17 августа: какая ее мощность
Геомагнитное поле будет на тихом уровне.
Сегодня, 17 августа, магнитная буря остается на зеленом уровне – К-индексом 1.7. Активность Солнца очень низкая.
Об этом сообщает Меteoagent .
В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на низком уровне. Солнечная активность остается низкой с вероятностью возникновения вспышек М-класса.
Напомним, мы писали о том, что происходит с организмом во время 24-часового голодания.