Магнитная буря 17 декабря: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 17 декабря, ожидается магнитная буря средней мощности. Она будет соответствовать К-индексу 4,3 (желтый уровень).

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и сообщила британская геологическая служба.

Отмечается, что скорость солнечного ветра возрастает за последние 12 часов. Хотя ожидается, что условия будут оставаться преимущественно тихими или активными, возможна вероятность некоторых коротких изолированных периодов STORM G1. Затем ожидается, что скорость солнечного ветра снизится.

Магнитная буря 17 декабря. Фото: Meteoagent.

Активность Солнца не слишком высока. Впрочем, влияние магнитных бурь могут ощущать на себе метеозависимые, люди с гипертонией и хроническими заболеваниями, беременные и т.д. Медики отмечают, что если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно уменьшить.