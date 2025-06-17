Магнитная буря 17 июня: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © pixabay.com

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Во вторник, 17 июня, магнитная буря немного повысится, но не будет критично. Она поднимется до желтого уровня – К-индексу 3.7.

Об этом стало известно из информации meteoagent по состоянию на 7:00.

Заметим, что с 7 июня Землю штормило и магнитные бури держались на красном уровне почти десять дней. Значительно ослабла активность Солнца только накануне.

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Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 14 вспышек класса С и четыре вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М8,4.

Заметим, что возмущения геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью обычно длятся от нескольких часов до нескольких дней. Воздействие магнитных бурь могут ощущать на себе метеозависимые, люди с гипертонией и хроническими заболеваниями, беременные и т.д.

Медики отмечают, что если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно уменьшить.

Напомним, ученые дали пять важных советов – как улучшить память и работу мозга.

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