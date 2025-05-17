Магнитная буря 17 мая: какая будет ее активность

Магнитная буря. / © Credits

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В субботу, 17 мая, прогнозируется не слишком высокая активность Солнца. Магнитная буря желтого уровня – К-индекс 4.07.

Об этом свидетельствуют данные портала meteoagent.

Заметим, что предыдущие три дня (14–16 мая) характеризовались высокой геомагнитной активностью. Магнитные бури были мощными, что соответствовало красному уровню.

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Магнитная буря 17 мая. Фото: meteoagent.

Заметим, что прогноз активности Солнца может измениться. Ведь исследователи обновляют свои данные три часа.

Специалисты отмечают, что желтый уровень соответствует слабой магнитной буре. Впрочем, незначительные магнитные колебания могут оказывать влияние на самочувствие. Особенно – учитывая, что предыдущие несколько дней штормило. Наиболее подвержены этому влиянию метеозависимые люди.

Врачи рекомендуют в такие дни внимательнее относиться к своему самочувствию, больше отдыхать, не перегружать нервную систему и соблюдать нормальную повестку дня.