Магнитная буря 17 ноября: какой будет ее активность

Не ожидаются геомагнитные возмущения, которые могут оказывать существенное влияние на самочувствие.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 17 ноября, активность Солнца снизится до среднего уровня. Магнитная буря соответствует желтому уровню – К-индекс 4.7.

Об этом сообщил ресурс meteoagent и Британская геологическая служба.

На Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Прогноз ученых предварительный, а потому может измениться, потому что исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Магнитная буря 17 ноября. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 17 ноября. Фото: meteoagent.

Специалисты отмечают: чтобы уменьшить влияние магнитной бури – стоит нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

