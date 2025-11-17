- Дата публикации
Магнитная буря 17 ноября: какой будет ее активность
Не ожидаются геомагнитные возмущения, которые могут оказывать существенное влияние на самочувствие.
Сегодня, 17 ноября, активность Солнца снизится до среднего уровня. Магнитная буря соответствует желтому уровню – К-индекс 4.7.
Об этом сообщил ресурс meteoagent и Британская геологическая служба.
На Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Прогноз ученых предварительный, а потому может измениться, потому что исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Специалисты отмечают: чтобы уменьшить влияние магнитной бури – стоит нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.