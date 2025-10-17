Магнитная буря 17 октября: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

В пятницу, 17 октября, мощность магнитной бури немного снизилась, но она до сих пор остается на мощном уровне. Специалисты прогнозируют К-индекс 5.

Об этом стало известно из данных портала Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным специалистов, в течение последних 24 часов наблюдалась спокойная геомагнитная обстановка. Магнитная буря ослабла, но может достичь легкого шторма G1.

По предварительным данным, ожидается серия выбросов корональной массы в ближайшие дни.

Напомним, прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье. Наибольшее недомогание испытывают люди с хроническими заболеваниями, метеозависимые, беременные и пожилые. Во время геомагнитных возмущений могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д.

