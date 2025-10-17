- Дата публикации
Магнитная буря 17 октября: какая ее мощность
По данным ученых, уже в ближайшие дни может произойти выброс корональной массы.
В пятницу, 17 октября, мощность магнитной бури немного снизилась, но она до сих пор остается на мощном уровне. Специалисты прогнозируют К-индекс 5.
Об этом стало известно из данных портала Meteoagent и Британской геологической службы.
По данным специалистов, в течение последних 24 часов наблюдалась спокойная геомагнитная обстановка. Магнитная буря ослабла, но может достичь легкого шторма G1.
По предварительным данным, ожидается серия выбросов корональной массы в ближайшие дни.
Напомним, прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье. Наибольшее недомогание испытывают люди с хроническими заболеваниями, метеозависимые, беременные и пожилые. Во время геомагнитных возмущений могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д.
