Магнитная буря 17 января: чего ждать от активности Солнца

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 17 января, активность Солнца усилилась к магнитной буре красного уровня. К-индекс 5,3 соответствует мощному возмущению.

Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра повышена, что увеличивает вероятность изолированных активных интервалов. Сегодня влияние корональной дыры стало геоэффективным – это еще больше повысило скорость солнечного ветра. Вероятность STORM G1 значительно выросла.

Магнитная буря 17 января. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей. Особенно подвержены – метеозависимые, пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями.

Во время магнитных бурь в организме могут происходить изменения в кровообращении, нарушается работа вегетативной нервной системы. У людей часто возникают головные боли, может повышаться риск аритмии и скачки артериального давления, снижается настроение, появляется чувство общей слабости.