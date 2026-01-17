- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 357
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 17 января: чего ждать от активности Солнца
Магнитная буря после нескольких дней покоя снова повысилась.
В субботу, 17 января, активность Солнца усилилась к магнитной буре красного уровня. К-индекс 5,3 соответствует мощному возмущению.
Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра повышена, что увеличивает вероятность изолированных активных интервалов. Сегодня влияние корональной дыры стало геоэффективным – это еще больше повысило скорость солнечного ветра. Вероятность STORM G1 значительно выросла.
Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей. Особенно подвержены – метеозависимые, пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями.
Во время магнитных бурь в организме могут происходить изменения в кровообращении, нарушается работа вегетативной нервной системы. У людей часто возникают головные боли, может повышаться риск аритмии и скачки артериального давления, снижается настроение, появляется чувство общей слабости.