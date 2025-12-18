- Дата публикации
Магнитная буря 18 декабря: какая ее мощность
Скорость солнечного ветра уменьшится, поэтому магнитная буря не будет длительной.
В четверг, 18 декабря, грянула мощная магнитная буря. Она усилилась до красного уровня – К-индексу 6.
Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.
Влиянием высокоскоростного потока корональной дыры повысило скорость солнечного ветра, а также повлекло за собой незначительное усиление межпланетного магнитного поля. Ожидается, что скорость солнечного ветра снизится уже в течение следующих суток и дальнейшего усиления не предполагается в ближайшие дни.
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;
отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;
больше ходите и находитесь на свежем воздухе;
нормализуйте сон:
старайтесь меньше нервничать.
Как сообщалось, новые данные космических лабораторий свидетельствуют о том, что на Солнце произошел взрыв. Шлейф от него достигнет Земли уже в ближайшее время. Это вызовет магнитную бурю