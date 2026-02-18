ТСН в социальных сетях

178
Магнитная буря 18 февраля: какой будет активность Солнца

Сегодня геомагнитная активность сохраняется на несколько повышенном уровне.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В среду, 18 февраля, магнитная буря будет являться средней мощности. Ожидается К-индекс 4 (желтый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным ученых, текущие эффекты корональных дыр, вероятнее всего, будут поддерживать геомагнитную активность на несколько повышенном уровне в течение нескольких дней. Ожидается дальнейшая возможность интервалов STORM G1.

Сегодня, 18 февраля, магнитная буря не будет сильна.

Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Мощная магнитная буря, накрывшая Землю на выходные, хоть уже закончилась, но может повлиять на здоровье метеозависимых и стариков. Чтобы свести к минимуму это негативное влияние, следует придерживаться правил здорового образа жизни.

178
