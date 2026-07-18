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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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44
Время на прочтение
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Магнитная буря 18 июля: с какой силой штормит

Активность Солнца будет достаточно слабой.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря

В субботу, 18 июля, ожидается магнитная буря с К-индексом 3. Она соответствует слабому возмущению (зеленый уровень).

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

По данным учёных, геомагнитная обстановка останется спокойной. Скорость солнечного ветра снижается до фонового уровня и дальнейшего усиления на протяжении всего прогноза не ожидается.

Магнитная буря. Фото: meteoagent.

Магнитная буря. Фото: meteoagent.

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. В этот период некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
44
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