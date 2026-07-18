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Магнитная буря 18 июля: с какой силой штормит
Активность Солнца будет достаточно слабой.
В субботу, 18 июля, ожидается магнитная буря с К-индексом 3. Она соответствует слабому возмущению (зеленый уровень).
Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.
По данным учёных, геомагнитная обстановка останется спокойной. Скорость солнечного ветра снижается до фонового уровня и дальнейшего усиления на протяжении всего прогноза не ожидается.
Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. В этот период некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.
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