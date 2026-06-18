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Магнитная буря 18 июня: какой будет активность Солнца
Магнитные бури будут вызваны активной зоной на Солнце.
В четверг, 18 июня, ожидается слабая магнитная буря. Она будет соответствовать К-индексу 3,3 (зеленый уровень).
Об этом сообщили meteoagent и свидетельствуют данные Британской геологической службы.
Ожидается, что геомагнитные условия будут оставаться преимущественно спокойными. Однако существует небольшая вероятность коротких, отдельных активных периодов в течение нескольких последующих дней.
Заметим, что магнитные бури на Земле начинаются, когда в магнитосферу планеты «ударяют» выброшенные Солнцем сгустки плазмы — корональные выбросы массы, связанные с рентгеновскими вспышками на светильнике.
Источниками вспышек и корональных выбросов обычно являются активные зоны — группы солнечных пятен, относительно темных зон, где на поверхность выходят силовые линии мощного магнитного поля.