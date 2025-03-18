Магнитная буря 18 марта: каким будет влияние на организм

Во вторник, 18 марта, специалисты фиксируют магнитную бурю красного уровня – с К-индексом Это высокий уровень геомагнитной активности.

Об этом сообщает meteoagent.

Геомагнитная активность повышена от 8 марта – с индексами Кр 7, Кр 6, Кр 5. Магнитные бури не опускались ниже красного уровня. Они могут повлиять на жизнь человека и привести к снижению общего самочувствия.

Магнитная буря 18 марта. Фото: meteoagent.

Заметим, что метеозависимые люди, беременные, пожилые и имеющие хронические заболевания. могут испытывать ухудшение самочувствия. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.

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