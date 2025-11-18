Магнитная буря 18 ноября: что известно

Магнитная буря. / © Associated Press

Во вторник, 18 ноября, мощность магнитной бури снизилась. Сегодня она будет средней мощности – К-индексу 4.7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Магнитная буря наконец-то немного успокоилась. Однако скорость солнечного ветра до сих пор повышена из-за постоянного влияния корональной дыры.

Пока нет известных корональных взрывов, направленных на Землю. Геомагнитная активность должна быть спокойной с вероятностью некоторых эпизодических активных периодов в течение следующих одного-двух дней из-за остаточных эффектов корональной дыры.

Магнитная буря 18 ноября. Фото: Мeteoagent

Специалисты отмечают, что магнитные колебания могут влиять на самочувствие. Особенно – учитывая, что предыдущие несколько дней также сильно штормило. Наиболее подвержены этому влиянию метеозависимые люди.

Врачи рекомендуют в такие дни внимательнее относиться к своему самочувствию, больше отдыхать, не перегружать нервную систему и соблюдать нормальную повестку дня.

