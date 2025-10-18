Магнитная буря 18 октября: какая будет ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 18 октября, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается. Специалисты прогнозируют К-индекс 4,7 – это метеовозбуждение среднего уровня.

Об этом сообщает Meteoprog и Британская геологическая служба.

За прошедшие сутки на Солнце зафиксировали девять вспышек класса С, практически не влияющих на Землю, а также четыре вспышки класса М, наибольшую – М1,5. Он может вызвать небольшой уровень помех на дневной стороне Земли.

Реклама

В целом ожидаются активные геомагнитные условия с вероятностью интервалов штормов G1 и G2 в течение следующих выходных.

Заметим, метеозависимые люди могут испытывать плохое самочувствие как во время магнитной бури, так и до ее начала и после окончания. Специалисты отмечают, чтобы уменьшить ее влияние и иметь хорошее самочувствие, следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Напомним, медики назвали простой способ, как «прокачать» иммунитет без лекарств.