Магнитная буря 18 октября: какая будет ее мощность

Магнитная буря может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 18 октября, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается. Специалисты прогнозируют К-индекс 4,7 – это метеовозбуждение среднего уровня.

Об этом сообщает  Meteoprog и Британская геологическая служба.

За прошедшие сутки на Солнце зафиксировали девять вспышек класса С, практически не влияющих на Землю, а также четыре вспышки класса М, наибольшую – М1,5. Он может вызвать небольшой уровень помех на дневной стороне Земли.

В целом ожидаются активные геомагнитные условия с вероятностью интервалов штормов G1 и G2 в течение следующих выходных.

Заметим, метеозависимые люди могут испытывать плохое самочувствие как во время магнитной бури, так и до ее начала и после окончания. Специалисты отмечают, чтобы уменьшить ее влияние и иметь хорошее самочувствие, следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Напомним, медики назвали простой способ, как «прокачать» иммунитет без лекарств.

