Магнитная буря 18 января: какая ее мощность

Магнитная буря

Сегодня, 18 января, активность Солнца ослабит магнитную бурю средней мощности. Ожидается К-индекс 4,7.

Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра пока повышена. Именно это увеличивает вероятность изолированных активных интервалов. Кроме того, еще сегодня ощущается влияние корональной дыры.

Магнитная буря 18 января.

В дни магнитных бурь и через несколько дней после нее некоторых начинают беспокоить различные неприятные симптомы - такие как повышение давления, головная боль или нервозность.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение полезной пище и воде, а избегать "тяжелых" блюд и напитков, возбуждающих нервную систему; качественно высыпаться; гулять на открытом воздухе. Кроме того, избегайте волнений, конфликтных и стрессовых ситуаций.