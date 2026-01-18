- Дата публикации
-
Магнитная буря 18 января: какая ее мощность
Активность Солнца ослабла, но геоактивность несколько повышена.
Сегодня, 18 января, активность Солнца ослабит магнитную бурю средней мощности. Ожидается К-индекс 4,7.
Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра пока повышена. Именно это увеличивает вероятность изолированных активных интервалов. Кроме того, еще сегодня ощущается влияние корональной дыры.
В дни магнитных бурь и через несколько дней после нее некоторых начинают беспокоить различные неприятные симптомы - такие как повышение давления, головная боль или нервозность.
Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение полезной пище и воде, а избегать "тяжелых" блюд и напитков, возбуждающих нервную систему; качественно высыпаться; гулять на открытом воздухе. Кроме того, избегайте волнений, конфликтных и стрессовых ситуаций.