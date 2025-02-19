Магнитная буря 19 февраля: чего ожидать от солнечной активности

Воздействие бури все равно будет оставаться ощутимым.
В среду, 19 февраля, в Украине наконец-то уменьшится магнитная буря. Сегодня фиксируют низкий уровень солнечной активности с К-индексом 3 – зеленый.
Об этом сообщает meteoagent, мониторящий солнечную активность.
В Украине от 9 февраля была повышена солнечная активность – К-индексом 6 К-индексом 5. Сегодня магнитная буря утихла, но будут небольшие магнитные волнения. Ожидается, что в течение последующих дней уровень солнечной активности пойдет на убыль.
Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа.
В период магнитных бурь врачи советуют избегать стрессовых факторов, ограничить физические нагрузки, соблюдать режим сна и здоровое питание.