Магнитная буря 19 февраля: чего ожидать от солнечной активности

Воздействие бури все равно будет оставаться ощутимым.

В среду, 19 февраля, в Украине наконец-то уменьшится магнитная буря. Сегодня фиксируют низкий уровень солнечной активности с К-индексом 3 – зеленый.

Об этом сообщает meteoagent, мониторящий солнечную активность.

В Украине от 9 февраля была повышена солнечная активность – К-индексом 6 К-индексом 5. Сегодня магнитная буря утихла, но будут небольшие магнитные волнения. Ожидается, что в течение последующих дней уровень солнечной активности пойдет на убыль.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа.

Магнитная буря 19 февраля. Фото: meteoagent.

В период магнитных бурь врачи советуют избегать стрессовых факторов, ограничить физические нагрузки, соблюдать режим сна и здоровое питание.

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