Магнитная буря 19 февраля: что известно
Сегодня ожидаются спокойные геомагнитные условия.
В четверг, 19 февраля, ожидается слабая магнитная буря . Она будет соответствовать К-индексу 3,7 (зеленый уровень).
Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и информация Британской геологической службы.
По данным ученых, эффекты высокоскоростного потока корональных дыр начинают постепенно уменьшаться. Впрочем, в течение нескольких дней ожидается дальнейшая вероятность коротких интервалов STORM G1.
Заметим, что магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.