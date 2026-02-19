ТСН в социальных сетях

383
1 мин

Магнитная буря 19 февраля: что известно

Сегодня ожидаются спокойные геомагнитные условия.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В четверг, 19 февраля, ожидается слабая магнитная буря . Она будет соответствовать К-индексу 3,7 (зеленый уровень).

Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и информация Британской геологической службы.

По данным ученых, эффекты высокоскоростного потока корональных дыр начинают постепенно уменьшаться. Впрочем, в течение нескольких дней ожидается дальнейшая вероятность коротких интервалов STORM G1.

Магнитная буря 18 февраля. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 18 февраля. Фото: Meteoagent.

Заметим, что магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

