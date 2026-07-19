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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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454
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Магнитная буря 19 июля: сколько баллов она будет

Слабые геомагнитные бури обычно не представляют опасности для большинства людей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

Воскресенье, 19 июля, отметится слабой магнитной бурей зеленого уровня. Ее К-индекс будет 2.

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

По данным ученых, скорость солнечного ветра снижается до уровня фона. Дальнейшего усиления в ближайшие дни не ожидается.

Магнитная буря 19 июля.

Магнитная буря 19 июля.

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Во время солнечных вспышек или выбросов плазмы в космос попадают потоки заряженных частиц. Когда они достигают Земли, то взаимодействуют с ее магнитным полем и могут вызвать геомагнитные бури.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
454
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