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Магнитная буря 19 июля: сколько баллов она будет
Слабые геомагнитные бури обычно не представляют опасности для большинства людей.
Воскресенье, 19 июля, отметится слабой магнитной бурей зеленого уровня. Ее К-индекс будет 2.
Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.
По данным ученых, скорость солнечного ветра снижается до уровня фона. Дальнейшего усиления в ближайшие дни не ожидается.
Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Во время солнечных вспышек или выбросов плазмы в космос попадают потоки заряженных частиц. Когда они достигают Земли, то взаимодействуют с ее магнитным полем и могут вызвать геомагнитные бури.
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