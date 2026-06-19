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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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547
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Магнитная буря 19 июня: какая ее мощность

По предварительным данным, геомагнитные условия будут оставаться спокойными.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря.

Магнитная буря. / © pixabay.com

В пятницу, 19 июня, специалисты фиксируют умеренную магнитную бурю. Геомагнитная ситуация находится на желтом уровне — К-индекс 4.

Об этом свидетельствуют данные ресурса meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

Параметры солнечного ветра остаются несколько повышенными после некоторых незначительных возмущений, вызванных вчера эффектами корональных дыр. Ожидается, что геомагнитные условия будут оставаться спокойными, но может быть небольшая вероятность кратких активных периодов.

Магнитная буря 10 июня. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 10 июня. Фото: meteoagent.

Усиление магнитной бури может повлиять на самочувствие некоторых людей. Так, могут наблюдаться такие симптомы как ухудшение сна, ухудшение эмоционального фона, изменение артериального давления, аритмия и соматические расстройства.

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Дата публикации
Количество просмотров
547
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