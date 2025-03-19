Магнитная буря 19 марта: чего ожидать от солнечной активности

Специалисты фиксируют высокую геомагнитную активность уже продолжительный период времени.

В среду, март, магнитная буря немного расслабится – к К-индексу 4 (желтый уровень). Впрочем, такая геомагнитная активность может оказывать влияние на самочувствие.

Об этом сообщает ресурс по онлайн-прогнозу магнитных бурь meteoagent.

Уже две недели специалисты фиксируют вспышки на Солнце, провоцирующие магнитные бури. С 8 марта повышенная геомагнитная активность была красного уровня.

Медики отмечают, что магнитные бури могут влиять на людей. В частности, ухудшается самочувствие у метеозависимых, беременных, а также имеющих хронические заболевания. Чтобы уменьшить ее влияние, следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

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