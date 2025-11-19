Магнитная буря 19 ноября: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду, 19 ноября, активность Солнца существенно уменьшится и опустится к индексу 3.2. Ожидается магнитная буря зеленого уровня.

Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра продолжает снижаться, так как влияние предыдущей корональной дыры уменьшается. Пока нет известных корональных взрывов короны, направленных на Землю.

По данным ученых, геомагнитная активность в течение следующих нескольких дней должна быть в целом спокойной.

Магнитная буря 19 ноября. Фото: Meteoagent.

Мощная и продолжительная магнитная буря наконец утихла. Однако еще через несколько дней после возмущения люди могут испытывать ухудшение самочувствия. В частности, головная боль, головокружение, слабость и сонливость, повышенное давление.

