Магнитная буря 19 ноября: чего ожидать от солнечной активности
Солнечная активность значительно ослабела.
В среду, 19 ноября, активность Солнца существенно уменьшится и опустится к индексу 3.2. Ожидается магнитная буря зеленого уровня.
Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и Британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра продолжает снижаться, так как влияние предыдущей корональной дыры уменьшается. Пока нет известных корональных взрывов короны, направленных на Землю.
По данным ученых, геомагнитная активность в течение следующих нескольких дней должна быть в целом спокойной.
Мощная и продолжительная магнитная буря наконец утихла. Однако еще через несколько дней после возмущения люди могут испытывать ухудшение самочувствия. В частности, головная боль, головокружение, слабость и сонливость, повышенное давление.
