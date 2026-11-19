Магнитная буря / © Associated Press

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В Украине в четверг, 19 ноября, ожидается слабая активность Солнца. К-индекс магнитной бури будет 2,7 — это зеленый уровень.

Об этом сообщает meteoagent и Британская геологическая служба.

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Скорость солнечного ветра несколько повышена из-за потока высокоскоростных частиц из корональной дыры на Солнце. По мере ослабления его действия возможны периоды завышенной геомагнитной активности. В то же время магнитосфера Земли должна оставаться спокойной.

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Магнитная буря 19 ноября. Фото: Meteoagent.

Заметим, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Нездоровы могут беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.

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