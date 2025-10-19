Магнитная буря 19 октября: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Credits

В воскресенье, 19 октября, ожидается мощная магнитная буря. Уровень геомагнитной активности прогнозируется в пределах G2–G3. Сегодня возможны короткие всплески к К-индексу 5.

Об этом сообщают Мeteoagent и Британская геологическая служба.

По данным ученых, Земли достигнут несколько выбросов корональной массы, которые наблюдались за последние несколько дней во время удаления от Солнца. Некоторые из них могли объединиться по дороге, что привело к гораздо более сильному комбинированному поступлению.

В целом ожидаются активные геомагнитные условия с вероятностью интервалов штормов G1 и G2.

Заметим, что солнечная активность постоянно меняется. Поэтому следует отслеживать солнечные вспышки и геомагнитные бури.

Во время сильных магнитных возмущений люди жалуются на повышенное АД, мигрени, головокружение и снижение работоспособности. В период магнитных бурь могут обостряться хронические заболевания.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

