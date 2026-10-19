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Магнитная буря 19 октября: геомагнитный шторм утихнет, но есть нюанс
В первой половине дня геомагнитная активность будет невысокой.
Сегодня, 19 октября, сильных магнитных бурь на Земле не ожидают. Геомагнитная активность усилится ближе к вечеру.
Об этом сообщает американский Центр прогнозирования космической погоды NOAA.
Максимальный планетарный K-индекс прогнозируют на уровне 2, что соответствует спокойной геомагнитной ситуации. Магнитных бурь уровня G1 и выше не ожидают.
Наибольшее усиление ожидается вечером. С 21:00 до 00:00 20 октября NOAA прогнозирует Kp-индекс 4,67, что соответствует уровню G1 по шкале геомагнитных бурь. Перед этим с 18:00 до 21:00 показатель может достичь 3,67.
Ранее сообщалось, что на геомагнитная ситуация на Земле может заметно измениться из-за произошедшего на Солнце выброса корональной массы. Ожидается, что облако плазмы будет двигаться по направлению к нашей планете и может повлиять на магнитосферу Земли.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки
Поддерживать водный баланс — пить в течение дня чистую воду
Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда, отказаться от алкоголя