Магнитная буря 19 октября: геомагнитный шторм утихнет, но есть нюанс

Магнитная буря / © Associated Press

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Сегодня, 19 октября, сильных магнитных бурь на Земле не ожидают. Геомагнитная активность усилится ближе к вечеру.

Об этом сообщает американский Центр прогнозирования космической погоды NOAA.

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Максимальный планетарный K-индекс прогнозируют на уровне 2, что соответствует спокойной геомагнитной ситуации. Магнитных бурь уровня G1 и выше не ожидают.

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Наибольшее усиление ожидается вечером. С 21:00 до 00:00 20 октября NOAA прогнозирует Kp-индекс 4,67, что соответствует уровню G1 по шкале геомагнитных бурь. Перед этим с 18:00 до 21:00 показатель может достичь 3,67.

Ранее сообщалось, что на геомагнитная ситуация на Земле может заметно измениться из-за произошедшего на Солнце выброса корональной массы. Ожидается, что облако плазмы будет двигаться по направлению к нашей планете и может повлиять на магнитосферу Земли.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

Поддерживать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда, отказаться от алкоголя

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