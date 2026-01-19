ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
361
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 19 января: что известно

Активность Солнца ослабла.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря. / © Associated Press

В понедельник, 19 января, активность Солнца снизится. Ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 3,7 (зеленый уровень).

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

Скорость солнечного ветра ослабла. Воздействие корональной дыры и геоэффективность больше не повышены.

Магнитная буря 19 января. Фото: meteoagent

Магнитная буря 19 января. Фото: meteoagent

Воздействие магнитных бурь могут ощущать на себе метеозависимые, люди с гипертонией и хроническими заболеваниями, беременные и т.д. Медики отмечают, что если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно уменьшить.

Дата публикации
Количество просмотров
361
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie