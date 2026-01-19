Магнитная буря 19 января: что известно

Магнитная буря. / © Associated Press

В понедельник, 19 января, активность Солнца снизится. Ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 3,7 (зеленый уровень).

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

Скорость солнечного ветра ослабла. Воздействие корональной дыры и геоэффективность больше не повышены.

Магнитная буря 19 января. Фото: meteoagent

Воздействие магнитных бурь могут ощущать на себе метеозависимые, люди с гипертонией и хроническими заболеваниями, беременные и т.д. Медики отмечают, что если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно уменьшить.