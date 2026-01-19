- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 361
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 19 января: что известно
Активность Солнца ослабла.
В понедельник, 19 января, активность Солнца снизится. Ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 3,7 (зеленый уровень).
Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.
Скорость солнечного ветра ослабла. Воздействие корональной дыры и геоэффективность больше не повышены.
Воздействие магнитных бурь могут ощущать на себе метеозависимые, люди с гипертонией и хроническими заболеваниями, беременные и т.д. Медики отмечают, что если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно уменьшить.