Магнитная буря 2 августа: что известно

Магнитная буря / © Associated Press

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В воскресенье 2 августа ожидается сильная солнечная активность. Магнитная буря будет красного уровня — К-индекс 5,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

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Корональное излучение короны, образованное солнечной вспышкой класса М, произошедшее днем 30 июля, достигло Земли. По прибытии ожидается, что геомагнитная активность возрастет в среднем до Аактивного уровня с возможными отдельными интервалами шторма G1.

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Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д. Поэтому медики советуют нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

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