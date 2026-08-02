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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Магнитная буря 2 августа: что известно

Магнитная буря достигла красного уровня.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В воскресенье 2 августа ожидается сильная солнечная активность. Магнитная буря будет красного уровня — К-индекс 5,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Корональное излучение короны, образованное солнечной вспышкой класса М, произошедшее днем 30 июля, достигло Земли. По прибытии ожидается, что геомагнитная активность возрастет в среднем до Аактивного уровня с возможными отдельными интервалами шторма G1.

Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д. Поэтому медики советуют нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

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Дата публикации
Количество просмотров
1375
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