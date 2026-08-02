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Магнитная буря 2 августа: что известно
Магнитная буря достигла красного уровня.
В воскресенье 2 августа ожидается сильная солнечная активность. Магнитная буря будет красного уровня — К-индекс 5,7.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Корональное излучение короны, образованное солнечной вспышкой класса М, произошедшее днем 30 июля, достигло Земли. По прибытии ожидается, что геомагнитная активность возрастет в среднем до Аактивного уровня с возможными отдельными интервалами шторма G1.
Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д. Поэтому медики советуют нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.