Магнитная буря 2 декабря: какая ее мощность
Метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия.
Сегодня, 2 декабря, магнитная буря будет находиться на зеленом уровне и будет соответствовать К-индексу 1.7.
Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.
По данным британских ученых, 1 декабря на юго-восточном крае произошла вспышка на Солнце класса X1.9. Однако пока нет известных корональных взрывов, направленных на Землю.
Хотя магнитная буря уменьшилась по сравнению со вчерашним днем, но метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Нездоровы могут беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.