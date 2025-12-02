ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 2 декабря: какая ее мощность

Метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 2 декабря, магнитная буря будет находиться на зеленом уровне и будет соответствовать К-индексу 1.7.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.

По данным британских ученых, 1 декабря на юго-восточном крае произошла вспышка на Солнце класса X1.9. Однако пока нет известных корональных взрывов, направленных на Землю.

Магнитная буря 2 декабря. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 2 декабря. Фото: meteoagent.

Хотя магнитная буря уменьшилась по сравнению со вчерашним днем, но метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Нездоровы могут беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.

